PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Verfolgungsfahrt nach Einbruch +++ Einbruch in soziale Einrichtung +++ Kupferkabel entwendet +++ Unbekannte Personen auf Grundstück entdeckt

Hofheim (ots)

1. Verfolgungsfahrt nach Einbruch,

Bad Soden, Am Waldfeld, Freitag, 10.10.2025, 20:15 Uhr

(ro)Am Freitagabend flüchteten in Bad Soden Einbrecher vor einer Polizeikontrolle. Einer Zivilstreife fiel gegen 20:15 Uhr ein BMW X6 in der Straße "Am Waldfeld" auf, in den zuvor eilig zwei mit mehreren Taschen beladene Personen zugestiegen waren. Als die Beamten das Fahrzeug anhalten wollten, reagierte der Fahrer nicht und gab Gas. Die Flucht führte über die Bundesstraße 8 nach Königstein weiter in Richtung Glashütten. Auf der Landesstraße 3023 kam der Zivilwagen im Rahmen der Verfolgung in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum, der flüchtige BMW setzte seine Fahrt weiter fort. Die beiden verunfallten Beamten blieben unverletzt, ihr Fahrzeug war jedoch nicht mehr fahrbereit. In Schmitten streifte der X6 auf seiner Flucht noch einen entgegenkommenden Linienbus. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte bislang weder das Fahrzeug noch dessen Insassen ausfindig gemacht werden. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Personen zuvor in ein Bad Sodener Wohnhaus in der Straße "Am Waldfeld" eingebrochen sein und dort Schmuck und Bargeld an sich genommen haben. Ermittlungen ergaben, dass das am BMW angebrachte Kennzeichen zuvor in Hofheim entwendet worden war. Sollten Sie weitere Hinweise geben können, die zur Aufklärung beitragen könnten, setzen Sie sich bitte mit der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung.

2. Einbruch in soziale Einrichtung,

Hattersheim, Dürerstraße, Freitag, 10.10.2025, 14:30 Uhr bis Montag, 13.10.2025, 07:15 Uhr

(ro)In Hattersheim hatten es Einbrecher in den vergangenen Tagen auf Bargeld abgesehen. Die Täter begaben sich zwischen Freitag, 15:00 Uhr und Montag, 07:25 Uhr auf das Gelände einer sozialen Einrichtung in der Dürerstraße. Sie gelangten über eine Metalltreppe zu einer Tür im ersten Stock eines Bürogebäudes und hebelten diese auf. Im Inneren öffneten sie gewaltsam Bürotüren sowie Schränke und einen Tresor. Sie nahmen Bargeld an sich und konnten unbemerkt flüchten. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Kupferkabel entwendet,

Kriftel, Auf der Hohlmauer, Dienstag, 07.10.2025, 15:00 Uhr bis Montag, 13.10.2025, 10:00 Uhr

(ro)In den vergangenen Tagen hatten es Diebe in Kriftel auf Kupferkabel abgesehen. Die Täter näherten sich zwischen Dienstag, 15:00 Uhr und Montag, 10:00 Uhr der Baustelle auf dem Gelände einer Schule in der Straße "Auf der Hohlmauer". Sie durchtrennten mehrere Meter Kupferkabel und ließen diese mitgehen. Die Kriminalpolizei ermittelt und erbittet Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0.

4. Unbekannte Personen auf Grundstück entdeckt, Hofheim-Diedenbergen, Nußbaumstraße, Montag, 13.10.2025, 23:25 Uhr

(ro)Am späten Montagabend hat ein Mann zwei Unbekannte auf einem Grundstück in Hofheim-Diedenbergen entdeckt. Das Duo hatte gegen 23:25 Uhr unberechtigt den Garten eines Mehrfamilienhauses betreten. Als sie von einem Bewohner des Hauses gesehen wurden, machten sie sich schnell aus dem Staub. Was genau die Unbekannten dort wollten, ist unklar. Die eilig entsandten Streifen konnten die Flüchtigen nicht mehr ausfindig machen. Beide sollen 1,80 bis 1,85 Meter groß, etwa 35 Jahre alt, kräftig und dunkel gekleidet gewesen sein. Einer trug eine schwarze Mütze. Hinweise nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell