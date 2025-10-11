PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Festnahmen nach Einbruch +++ Einbruch in Mehrfamilienhaus +++ Kellerabteile aufgebrochen +++ Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad +++

Hofheim (ots)

1. Festnahme nach Einbruch, Hofheim, Birkenweg, Freitag, 10.10.2025, 11:15 Uhr

(sb) Am Freitagmittag kam es gegen 11:15 Uhr zu einem Einbruch in Hofheim-Marxheim. Dabei klingelten zwei Täter an der Haustür des Einfamilienhauses im Birkenweg. Als ihnen nicht geöffnet wurde, begaben sie sich in den hinteren Bereich des Hauses und zu der dort befindlichen Terrasse. Einer der Einbrecher beobachtete die Umgebung während der zweite die Terrassentür mit roher Gewalt aufhebelte. Die beiden Täter wurden sodann von den Hausbewohnern, die sich im Haus befanden, überrascht und flüchteten. Es entstand Sachschaden an der Terrassentür. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei Hofheim zwei männliche Tatverdächtige festnehmen. Diese wurden in der Folge zwecks kriminalpolizeilicher Maßnahmen zur Regionalen Kriminalinspektion nach Sulzbach verbracht. Zeugen werden gebeten, sich unter (06196) 2073-0 zu melden.

2. Einbruch in Mehrfamilienhaus, Kelkheim, Altkönigstraße, Freitag, 10.10.2025, 17:00 - 22:30 Uhr

(sb) Am Freitagabend zwischen 17:00 und 22:30 Uhr wurde in ein Mehrfamilienhaus in Kelkheim eingebrochen. Hierbei brachen die Täter ein Fenster der Wohnung in der Altkönigstraße auf und kletterten hinein. Im Inneren der Wohnung durchwühlten die Täter diese und entwendeten Schmuck sowie Bargeld. Danach flüchteten die Einbrecher unerkannt. Von den Eindringlingen fehlt bislang jede Spur. Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter (06196) 2073-0 zu melden.

3. Kellerabteile aufgebrochen, Kriftel, Robert-Schuman-Ring, Freitag, 10.10.2025 18:00 Uhr - Samstag, 11.10.2025, 07:30 Uhr

(sb) Langfinger hatten es in der Nacht von Freitag auf Samstag auf ein Mehrfamilienhaus in Kriftel abgesehen. Nachdem sich die Täter Zugang zum Kellerbereich des Hauses im Robert-Schuman-Ring verschafft hatten, brachen sie insgesamt fünf Abteile auf. Hierbei konnte diverses Diebesgut wie E-Scooter und Fahrräder erbeutet werden. Von den Einbrechern fehlt bislang jede Spur. Die Polizeistation Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen etwas in diesem Zusammenhang aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter (06192) 2079-0 zu melden.

4. Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad, Flörsheim, Industriestraße, Freitag, 10.10.2025, 15:10 Uhr

(sb) Am Freitagnachmittag wurde der Polizei ein offensichtlich alkoholisierter Fahrradfahrer in Flörsheim-Weilbach gemeldet. Der 48-Jährige konnte von einer Streife der Polizei Flörsheim in der Industriestraße angehalten werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,1 Promille. Zwecks Blutentnahme wurde der Herr festgenommen und auf die Polizeistation Flörsheim verbracht. Den Führerschein musste der Mann abgeben. Er muss sich nun wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell