PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Körperverletzung +++ Diebstahl von Fahrrädern +++ Sachbeschädigung durch Feuer +++ Fensterscheiben zerstört

Hofheim (ots)

1. Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, Hofheim am Taunus, Elisabethenstraße/Chinonplatz, Mittwoch, 08.10.2025, 19:29 Uhr

(cho) Am Mittwochabend kam es gegen 19:29 Uhr im Bereich des Chinonplatzes in Hofheim zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Zuvor wurde eine körperliche Auseinandersetzung gemeldet, an der etliche Personen beteiligt gewesen sein sollen. Noch vor Eintreffen der Streifen vor Ort entfernten sich fast alle Beteiligten fußläufig in unterschiedliche Richtungen. Konkrete Personenbeschreibungen liegen nicht vor. Letztlich konnten noch zwei Personen an der Örtlichkeit angetroffen werden. Ein entsprechendes Verfahren wegen Körperverletzung wurde gegen einen der Beteiligten eingeleitet. Die Polizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06192/2079-0 entgegen.

2. Diebstahl von Fahrrädern,

Bad Soden am Taunus, Falkenstraße, Mittwoch, 08.10.2025, 14:15 Uhr bis 19:15 Uhr

(cho) Im Laufe des Mittwochs kam es in der Falkenstraße in Bad Soden zum Diebstahl von mehreren Fahrrädern. Dabei wurden aus einer frei zugänglichen Grundstückseinfahrt durch eine bisher unbekannte Person diverse Kinderfahrräder und Tretroller im Wert von etwa 600 EUR entwendet, welche dort abgestellt waren. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor. Die Polizei in Eschborn hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise sind an die Telefonnummer 06196/9695-0 zu richten.

3. Mobile Toilette angezündet,

Hofheim am Taunus, Hattersheimer Straße, Mittwoch, 08.10.2025, 19:15 Uhr

(cho) Am Mittwochabend kam es gegen 19:15 Uhr zu einer Sachbeschädigung durch Feuer in der Hattersheimer Straße in Hofheim. Durch einen bisher unbekannten Täter wurde eine mobile Toilette neben einer Güterhalle auf unbekannte Art und Weise in Brand gesetzt. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06196/2073-0 entgegen.

4. Fensterscheiben an Sporthalle zerstört, Hofheim am Taunus, Wallau, Am Rheingauer Weg, Sonntag, 05.10.2025, 14:00 Uhr bis Dienstag, 07.10.2025, 19:00 Uhr

(cho) Im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagabend wurden zwei Fensterscheiben an der alten Ländcheshalle in Hofheim, Wallau zerstört. Der oder die unbekannten Täter betraten das Gelände der alten Sporthalle und zerstörten dort auf unbekannte Art und Weise zwei Fensterscheiben. Anschließend verschafften sie sich unbefugt Zutritt in das leerstehende Gebäude. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich. Täterhinweise liegen aktuell noch nicht vor. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 06192/2079-0 mit der Polizei in Hofheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell