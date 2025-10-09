PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Infostand gegen Einbruch und Betrug sowie offene Sprechstunde - geänderter Zeitraum

Hofheim (ots)

Flörsheim, Wickerer Straße 50 (Einkaufzentrum), Samstag, 11.10.2025, von 11.00 bis 15.00 Uhr

(fm) Der für Samstag, den 11.10.2025, im Flörsheimer Einkaufszentrum angekündigte Informationsstand der Polizei zur Verhütung von Einbrüchen wurde zeitlich verlegt und findet nun am gleichen Tag von 11 bis 15 Uhr statt. Grund hierfür ist die gemeinsame Teilnahme mit der Sicherheitsberatung für Seniorinnen und Senioren des Präventionsrats und der Polizeidirektion Main-Taunus am "Tag der Vereine" vor Ort. Interessierte haben dort die Möglichkeit, sich umfassend über wirksame Maßnahmen gegen Einbrüche oder aktuelle Betrugsmaschen zu informieren. Erstmals wird auch ein Einbruchsquiz angeboten, bei dem Interessierte ihr Wissen zum Thema Einbruchsschutz in drei kurzen Fragen testen können. Der Flörsheimer Schutzmann vor Ort, Polizeihauptkommissar Florian Meerheim vom Sachgebiet Prävention, wird die Aktion tatkräftig unterstützen. Natürlich kann man ihn vor Ort in seiner offenen Sprechstunde zu allen anderen polizeilichen Themen rund um Flörsheim kontaktieren.

