POL-MTK: Jugendliche unsittlich berührt +++ Körperverletzung beim Fußballspiel +++ Einbrüche +++ Sachbeschädigungen

1. Jugendliche unsittlich berührt,

Bad Soden am Taunus, Am Bahnhof/Busbahnhof, Freitag, 03.10.2025, 13:56 Uhr

(cho) Am Freitagnachmittag wurde eine Jugendliche im Bereich des Bad Sodener Busbahnhofs unsittlich von zwei jungen Männern berührt. Die beiden Personen sprachen die 15-Jährige am Bahnhof zunächst an, woraufhin einer der beiden das Mädchen gegen ihren Willen am Rücken streichelte. Die Geschädigte rief um Hilfe und wählte den Notruf und konnte die zwei Männer so in die Flucht schlagen. Die Personen rannten zunächst in Richtung Parkhaus und dann in unbekannte Richtung davon. Die Geschädigte konnte den Haupttäter als etwa 25 Jahre alt und 1,75 m - 1,80 m groß beschreiben. Er sei schlank und gebräunt gewesen. Sein Begleiter hatte schwarze Haare und einen Oberlippenbart. Er trug einen blauen Pulli und eine graue Jogginghose. Er sprach gebrochen deutsch. Zeugen werden gebeten, sich unter 06196/9695-0 mit der Polizei in Eschborn in Verbindung zu setzen.

2. Körperverletzung beim Fußballspiel,

Eschborn, Am Sportfeld, Sonntag, 05.10.2025, 14:35 Uhr

(cho) Im Rahmen eines Fußballspiels zwischen zwei Herrenmannschaften kam es zu einem größeren Gerangel, welches durch mehrere Streifen geschlichtet werden musste. Am Sonntagnachmittag gerieten zwei Spieler der beiden beteiligten Mannschaften auf dem Sportplatz in der Straße Am Sportfeld in Folge eines Foulspiels dermaßen aneinander, dass die Situation durch mehrere Streifen beruhigt werden musste. Einer der beiden Spieler schlug dem anderen nach ersten Ermittlungen ins Gesicht, woraufhin dieser den anderen dann am Hals kratzte. Es bildete sich schnell ein Gerangel von mehreren Dutzend Personen, woraufhin die Polizei einige Streifen zum Sportplatz entsandte. Die Situation auf dem Platz konnte schnell beruhigt werden. Das Fußballspiel konnte im Anschluss regulär beendet werden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

3. Ladendieb schlägt Mitarbeiter ins Gesicht, Hattersheim am Main, Okriftel, Nahering, Donnerstag, 02.10.2025, 13:15 Uhr

(cho) Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem räuberischen Diebstahl aus einem Supermarkt am Nahering. Als der unbekannte Täter von einem Mitarbeiter angesprochen wurde, schlug er diesem ins Gesicht und flüchtete. Der Täter betrat mit einem leeren Rucksack den Verkaufsraum des Supermarkts und verstaute diverse Lebensmittel aus den Regalen in diesem. Anschließend passierte er den Kassenbereich der Filiale und wollte das Geschäft verlassen. Ein Mitarbeiter sprach den Dieb auf den prall gefüllten Rucksack an. Dieser versuchte dann zu flüchten und wurde vom Mitarbeiter während seines Fluchtversuchs festgehalten. In Folge dessen schlug der Dieb dem Geschädigten ins Gesicht und verletzte ihn leicht. Der Dieb ließ seinen Rucksack samt Inhalt am Tatort zurück und flüchtete laut Zeugen zu Fuß in Richtung Eddersheim. Er wurde als Mitte 20 und 1,85 m groß beschrieben. Er hatte einen osteuropäischen Phänotyp, ein schmales Gesicht und dicke Lippen. Seine Haare waren dunkelblond, an den Seiten rasiert und oben etwas länger und zur Seite gekämmt. Er trug eine bordeaux-rote Sportjacke und blaue Jeans. Die Polizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06192/2079-0 entgegen.

4. Wohnungseinbrüche,

Bad Soden, Sperberstraße und Platanenstraße, Donnerstag, 02.10.2025, 14:30 Uhr bis Sonntag, 05.10.2025, 20:30 Uhr

(fp) Zwei Wohnungseinbrüche ereigneten sich in Bad Soden in der Zeit zwischen Donnerstagmittag und Sonntagabend. Am Donnerstag hatten es unbekannte Täter in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr auf einen Bungalow in der Sperberstraße abgesehen. Die Unbekannten hebelten ein Fenster des Hauses auf und verschafften sich so Zutritt. Nachdem sie sämtliche Räume durchsucht hatten, ergriffen sie mit Schmuck als Beute unerkannt die Flucht. In der Zeit zwischen Samstag, 10:00 Uhr und Sonntag, 20:20 Uhr verschafften sich Unbekannte durch Aufhebeln einer Tür Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Platanenstraße. Auch hier wurden sämtliche Räume durchsucht und Schmuck, Bargeld, eine Geldbörse und eine Tasche entwendet. In beiden Fällen fehlt von den Tätern jede Spur. Hinweise zu den Taten nimmt die Kriminalpolizei unter Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

5. Vandalismus an Bushaltestelle,

Hofheim am Taunus, Marxheim, Rheingaustraße, Bushaltestelle "Flörsheimer Straße", Freitag, 03.10.2025, 18:07 Uhr

(cho) Am frühen Freitagabend beschädigte ein junger Mann die Glasscheibe einer Bushaltestelle in Hofheim und zerstörte sie dadurch komplett. Ein Zeuge konnte gegen 18 Uhr in der Rheingaustraße hören, wie eine Glasscheibe zu Bruch ging und stellte im Anschluss fest, dass die komplette Scheibe der Bushaltestelle "Flörsheimer Straße" zerstört worden war. Die Scherben waren auf dem gesamten Gehweg verteilt. Es entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. In unmittelbarer Nähe konnte der Zeuge eine männliche Person feststellen, die als Täter in Betracht kommt. Der junge Mann soll etwa 18-20 Jahre alt und 1,85 - 1,90 m groß gewesen sein. Er hatte kurze dunkelbraune Haare, die an den Seiten kurz rasiert waren und trug einen gelben Kapuzenpullover sowie eine schwarze Jogginghose. Weitere Hinweise nimmt die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192/2079-0 entgegen.

6. Sachbeschädigung an Schaufenster,

Sulzbach (Taunus), Main-Taunus-Zentrum, Sonntag, 05.10.2025, 07:00 Uhr bis Sonntag, 05.10.2025 - 20:23 Uhr

(cho) Im Laufe des Sonntags kam es zu einer Sachbeschädigung im Bereich der Eingangstür eines E-Zigaretten-Shops im Main-Taunus-Zentrum. Der oder die Täter beschädigten mit einem unbekannten Gegenstand die Scheibe der Eingangstür und verursachten Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Zugang zum Geschäft konnten sich die Täter jedoch nicht verschaffen und sie konnten unerkannt flüchten. Entwendet wurde somit glücklicherweise nichts. Die gesprungene Scheibe konnte im Nachgang provisorisch gegen Einbruch gesichert werden. Die Polizei in Eschborn hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 06196/9695-0 mit der dortigen Ermittlungsgruppe in Verbindung zu setzen.

7. Einbruch in Imbissbude,

Sulzbach (Taunus), Main-Taunus-Zentrum, Samstag, 04.10.2025, 22:15 Uhr bis Sonntag, 05.10.2025, 10:40 Uhr

(cho) Am vergangenen Wochenende kam es zu einem Einbruch in eine Imbissbude im Bereich des Main-Taunus-Zentrums. In der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagfrüh versuchten Unbekannte zunächst die Tür einer Imbissbude aufzuhebeln. Als die misslang, verschaffte man sich Zugang zum Objekt, indem man den Rollladen hochdrückte und über das Fenster einstieg. Dort entwendete man eine Geldkassette samt Bargeld aus der Kasse und flüchtete unerkannt in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter 06196/2073-0 entgegen.

8. Diebstahl von Baustellengelände,

Hofheim am Taunus, Wallau, Am Rheingauer Weg, Dienstag, 30.09.2025, 17:12 Uhr bis Mittwoch, 01.10.2025, 07 Uhr

(cho) Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochfrüh kam es in Hofheim Wallau zum Diebstahl eines Trennschleifers vom Gelände einer Baustelle Am Rheingauer Weg. Der oder die unbekannten Täter betraten das nicht umzäunte Baustellengelände und öffneten dort einen verschlossenen Radlader. Hieraus entwendeten sie einen Trennschleifer im Wert von etwa 1.200 EUR. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Hofheim unter 06192/2079-0 entgegen.

