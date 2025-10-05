PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Alkoholisiert am Steuer +++ Ladendiebe festgenommen

Hofheim (ots)

1. Alkoholisiert am Steuer,

Kelkheim, Parkstraße, Samstag, 04.10.2025, 21:05 Uhr

(Hi) Am Samstagabend geriet in Kelkheim ein alkoholisierter LKW-Fahrer ins Visier der Beamten. Gegen 21:05 Uhr wurde ein 46-jähriger Kelkheimer in der Parkstraße angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass dieser unter der Wirkung alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Der Kelkheimer muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Sein Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

2. Ladendiebe festgenommen,

Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum, Samstag, 04.10.2025, 20:45 Uhr

(Hi) Samstagabend konnten zwei dreiste Diebe von einem Ladendetektiv im Main-Taunus-Zentrum gestellt und anschließend der Polizei übergeben werden. Gegen 20:45 Uhr staunte ein Ladendetektiv nicht schlecht, als sich zwei junge Männer in einem Modegeschäft mit neuen Schuhen ausstatteten und ihre alten Schuhe in die jeweiligen Verpackungen legten. Der Ladendetektiv informierte daraufhin die Polizei. Gegen die Männer im Alter von 19 und 25 Jahren wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Schuhe durften sie nicht behalten.

