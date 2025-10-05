PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Alkoholisiert am Steuer +++ Ladendiebe festgenommen

Hofheim (ots)

1. Alkoholisiert am Steuer,

Kelkheim, Parkstraße, Samstag, 04.10.2025, 21:05 Uhr

(Hi) Am Samstagabend geriet in Kelkheim ein alkoholisierter LKW-Fahrer ins Visier der Beamten. Gegen 21:05 Uhr wurde ein 46-jähriger Kelkheimer in der Parkstraße angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass dieser unter der Wirkung alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Der Kelkheimer muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Sein Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

2. Ladendiebe festgenommen,

Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum, Samstag, 04.10.2025, 20:45 Uhr

(Hi) Samstagabend konnten zwei dreiste Diebe von einem Ladendetektiv im Main-Taunus-Zentrum gestellt und anschließend der Polizei übergeben werden. Gegen 20:45 Uhr staunte ein Ladendetektiv nicht schlecht, als sich zwei junge Männer in einem Modegeschäft mit neuen Schuhen ausstatteten und ihre alten Schuhe in die jeweiligen Verpackungen legten. Der Ladendetektiv informierte daraufhin die Polizei. Gegen die Männer im Alter von 19 und 25 Jahren wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Schuhe durften sie nicht behalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de
Telefon: (06192) 2079-0
E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
  • 04.10.2025 – 11:02

    POL-MTK: +++ Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus +++

    Hofheim (ots) - 1)Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus Eschborn, Berliner Straße, Samstag, den 04.10.2025, 06:41 Uhr (th)Am Samstagmorgen um 06:41Uhr meldete ein Hausbewohner einen Wohnungsbrand im zweiten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses in der Berliner Straße in Eschborn. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten sowohl das Schadensmaß, als auch ein Übergreifen des Feuers auf andere Wohnungen, durch intensive ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren