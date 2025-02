Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Gießen: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Pkw

Gießen (ots)

Gießen: Auf der Marburger Straße in Gießen kam es am Freitag, 07.02.2025, gegen 18.40 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ersten Ermittlungen zu Folge betrat ein 73-jähriger Fußgänger aus ungeklärter Ursache die Fahrbahn in Höhe der Hausnummer 18 und wurde hierbei von einem stadtauswärts fahrenden Maserati erfasst. Die 35-jährige Fahrerin aus dem Landkreis Gießen konnte ihr Fahrzeug nicht rechtzeitig stoppen und erfasste den Fußgänger. Der 73-jährige Mann aus Gießen wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Maserati entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Die Marburger Straße war bis 22 Uhr voll gesperrt. Neben der polizeilichen Unfallaufnahme wurde seitens der zuständigen Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger mit der Untersuchung des Unfallgeschehens beauftragt. Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Gießen Nord (Tel: 0641-7006 3755) zu melden.

L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst

