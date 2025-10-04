PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus +++

Hofheim (ots)

1)Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Eschborn, Berliner Straße,

Samstag, den 04.10.2025, 06:41 Uhr

(th)Am Samstagmorgen um 06:41Uhr meldete ein Hausbewohner einen Wohnungsbrand im zweiten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses in der Berliner Straße in Eschborn. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten sowohl das Schadensmaß, als auch ein Übergreifen des Feuers auf andere Wohnungen, durch intensive Löschmaßnahmen verhindern. Zeitgleich nahmen Polizeieinsatzkräfte zügig Evakuierungsmaßnahmen vor. Zwei Bewohner des Hauses erlitten eine Rauchgasvergiftung und wurden vorsorglich in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Die Wohnung der 90-jährigen Bewohnerin brannte vollständig aus. Sechs weitere Wohnungen blieben durch Verrußung und Löschwassereintritt vorrübergehend unbewohnbar. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von 500.000 EUR. Die Brandursache ist bislang ungeklärt, daher nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach die Ermittlungen auf. Hinweise werden unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegengenommen.

