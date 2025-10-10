PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Diebstahl von Rasenmäher-Traktor

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus,

Kelkheim-Hornau, Mainblick, Donnerstag, 09.10.2025, 20:00 Uhr bis Freitag, 10.10.2025, 00:00 Uhr

(cho) Am späten Donnerstagabend kam es in der Zeit zwischen 20 Uhr und Mitternacht zu einem Einbruch in Kelkheim-Hornau. Dabei gelangten der oder die Täter über ein angrenzendes Feld in den Garten des Einfamilienhauses, wo sie mit einem Gegenstand die Terrassentür einschlugen und sich so Zugang zum Gebäudeinneren verschafften. Dort durchsuchten sie sowohl das Erd- als auch das erste Obergeschoss nach Wertgegenständen. Es entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise zu den Taten nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06196/2073-0 entgegen.

2. Diebstahl von Rasenmäher-Traktor,

Hofheim-Diedenbergen, Schlehenweg, Montag, 29.09.2025 bis Donnerstag, 09.10.2025, 18:00 Uhr

(cho) Im Zeitraum vom 29.09.2025 bis 09.10.2025 kam es in Hofheim-Diedenbergen zum Diebstahl eines Rasenmäher-Traktors aus einer Gartenhütte im Schlehenweg. Der unbekannte Täter verschaffte sich unbefugt Zutritt zum Grundstück und entwendete dort den Rasenmäher-Traktor im Wert von etwa 1.800 EUR, der in einer Gartenhütte untergebracht war. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor. Die Polizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06192/2079-0 entgegen.

