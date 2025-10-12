PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Verletzte Polizeibeamte nach Widerstand +++ Verkehrsunfallflucht

Hofheim (ots)

1. Verletzte Polizeibeamte nach Widerstand, Hofheim-Wallau, Pfarrbornstraße, Samstag, 11.10.2025, 16:15 Uhr

(dg) Nach Familienstreitigkeiten in Hofheim-Wallau kam es zum Widerstand sowie tätlichen Angriffen gegen Polizeibeamte. Gegen 16:10 Uhr ging ein Notruf über Hilferufe in einem Mehrfamilienhaus bei der Polizei ein. Während der Sachverhaltsaufnahme bei der Familie leistete der Familienvater Widerstand gegen die Maßnahmen der Polizeibeamten vor Ort. Währenddessen solidarisierten sich weitere Familienangehörige mit dem Vater. Hierbei kam es zu tätlichen Angriffen gegen die Polizeibeamten. Durch die Widerstandshandlungen sowie den tätlichen Angriffen wurden insgesamt vier eingesetzte Polizeibeamte, sowie der Familienvater, leicht verletzt. Gegen die beteiligten Familienmitglieder wurde entsprechende Anzeige gefertigt.

2. Verkehrsunfallflucht,

Eschborn, Untertorstraße 24, Freitag, 10.10.2025, 11:20 Uhr bis 13:00 Uhr

(dg) Ein Unbekannter verursachte am Freitag zwischen 11:20 Uhr und 13:00 Uhr einen Unfall in Eschborn und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Verursacher touchierte in der Untertorstraße in Höhe der Hausnummer 24 einen, in einer Parklücke, geparkten Cupra Leon beim Ein- oder Ausparken und verursachte daran einen Schaden von circa 2.000 EUR. Die Fahrerin oder der Fahrer des bislang unbekannten Fahrzeuges flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise nimmt der regionale Verkehrsdienst unter der Rufnummer 06192 2079-0 entgegen.

