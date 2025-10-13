PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Fahrraddiebe unterwegs +++ In den Gegenverkehr geraten - Unfallbeteiligter flüchtig

Hofheim (ots)

1. Fahrraddiebe unterwegs,

Bad Soden, Samstag, 11.10.2025, 06:00 Uhr bis Sonntag, 12.10.2025, 12:45 Uhr

(ro)In Bad Soden hatten es am Wochenende Diebe auf hochwertige Fahrräder abgesehen. Zwischen Samstagmorgen, 06:00 Uhr und Sonntagmittag, 12:30 Uhr begaben sich Unbekannte in den Hof eines Wohnhauses in der Königsteiner Straße und brachen gewaltsam das Schloss auf, mit dem das graue Pedelec der Marke "Cube" an einem Fahrradständer gesichert worden war. Samt Beute flüchteten die Diebe unerkannt. In Neuenhain öffneten unbekannte Täter am Sonntag zwischen 11:45 und 12:45 Uhr ein Garagentor in der Königsteiner Straße und ließen aus der Garage ein orangefarbenes Pedelec der Marke "Scott" mitgehen, bevor sie von dannen zogen. Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

2. In den Gegenverkehr geraten - Unfallbeteiligter flüchtig, Glashütten, Landestraße 3016, Sonntag, 12.10.2025, 09:15 Uhr

(ro)Am Sonntagmorgen kam es im Bereich Glashütten zu einem Verkehrsunfall, ein Unfallbeteiligter soll sich unerlaubt entfernt haben. Ein 28-jähriger Taxifahrer befuhr in einem gelben Mercedes die Landestraße 3016von Ruppertshain in Richtung Schloßborn. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein entgegenkommender schwarzer SUV auf die Fahrspur des Mercedes geraten sein, sodass der 28-Jährige nach rechts ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei verlor er die Kontrolle über den Mercedes und kam von der Straße ab. Er blieb unverletzt, das Taxi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Weitere Hinweise auf die Fahrerin bzw. den Fahrer des schwarzen Fahrzeugs liegen bislang nicht vor. Der Regionale Verkehrsdienst erbittet Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0.

