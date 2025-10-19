Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Höhe Wildeshausen +++ Eine Person tödlich, eine Person lebensgefährlich sowie eine Person leicht verletzt +++ Vollsperrung eingerichtet

Delmenhorst (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 am Samstag, 18. Oktober 2025, gegen 23:05 Uhr, ist ein Mann tödlich, eine Beifahrerin lebensgefährlich und ein weiterer Unfallbeteiligter leicht verletzt worden. Für die Dauer der Rettungs-, Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück an der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord gesperrt werden.

Ein 25-jähriger Mann befuhr mit einem Pkw zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und -West die zweispurige Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück und scherte mit seinem Fahrzeug unvermittelt auf den linken Fahrstreifen aus.

Ein auf dem linken Fahrstreifen mit einem Pkw herannahender 34-Jähriger Mann aus Bremen versuchte noch, eine Kollision mit dem ausscherenden Pkw durch ein Ausweichmanöver nach rechts zu vermeiden. Hierbei touchierte er allerdings noch das Fahrzeugheck des 25-jährigen Mannes.

Im weiteren Verlauf kollidierte der Pkw des 34-Jährigen mit dem Fahrzeugheck eines weiteren vorausfahrenden Pkw, der von einem 40-Jährigen Mann gelenkt wurde.

Alle beteiligten Fahrzeuge schleuderten anschließend über die Fahrbahn und kollidierten mit der Mittelschutz- sowie Außenschutzplanke.

Der 40-jährige Mann aus dem Landkreis Diepholz erlitt durch die Kollision tödliche Verletzungen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen, die durch Ersthelfer durchgeführt wurden, konnte ein Notarzt nur noch den Tod feststellen.

Eine im Pkw des 40-Jährigen befindliche 39-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus dem Landkreis Diepholz stammend, musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Ihre Verletzungen wurden als lebensgefährlich eingestuft. Sie und der 34-jährige Mann, der leichte Verletzungen davontrug, wurden mit Rettungswagen in umliegende Kliniken gefahren. Der 25-jährige Mann, der im Landkreis Verden wohnhaft ist, blieb unverletzt.

An der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord wurde eine Sperrung der Richtungsfahrbahn Osnabrück eingerichtet werden. Zur Dokumentation und Rekonstruktion des Unfalls führten Beamte bis in die Morgenstunden ein aufwendiges Messverfahren durch. Die Sperrung der Richtungsfahrbahn Osnabrück, die durch die Autobahnmeisterei Wildeshausen übernommen wurde, hat aktuell noch Bestand. Mit einer Aufhebung der Sperrung wird gegen 11:30 Uhr gerechnet.

Neben Polizei waren ebenfalls zwei Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Wildeshausen, drei Rettungswagen, zwei notärztliche Einsatzfahrzeuge sowie drei Mitarbeitende der Psychosozialen Notfallversorgung im Einsatz. Sie kümmerten sich um die Verkehrsunfallbeteiligten sowie Ersthelfer.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell