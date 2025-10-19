PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Höhe Wildeshausen +++ Eine Person tödlich, eine Person lebensgefährlich sowie eine Person leicht verletzt +++ Vollsperrung eingerichtet

Delmenhorst (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 am Samstag, 18. Oktober 2025, gegen 23:05 Uhr, ist ein Mann tödlich, eine Beifahrerin lebensgefährlich und ein weiterer Unfallbeteiligter leicht verletzt worden. Für die Dauer der Rettungs-, Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück an der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord gesperrt werden.

Ein 25-jähriger Mann befuhr mit einem Pkw zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und -West die zweispurige Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück und scherte mit seinem Fahrzeug unvermittelt auf den linken Fahrstreifen aus.

Ein auf dem linken Fahrstreifen mit einem Pkw herannahender 34-Jähriger Mann aus Bremen versuchte noch, eine Kollision mit dem ausscherenden Pkw durch ein Ausweichmanöver nach rechts zu vermeiden. Hierbei touchierte er allerdings noch das Fahrzeugheck des 25-jährigen Mannes.

Im weiteren Verlauf kollidierte der Pkw des 34-Jährigen mit dem Fahrzeugheck eines weiteren vorausfahrenden Pkw, der von einem 40-Jährigen Mann gelenkt wurde.

Alle beteiligten Fahrzeuge schleuderten anschließend über die Fahrbahn und kollidierten mit der Mittelschutz- sowie Außenschutzplanke.

Der 40-jährige Mann aus dem Landkreis Diepholz erlitt durch die Kollision tödliche Verletzungen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen, die durch Ersthelfer durchgeführt wurden, konnte ein Notarzt nur noch den Tod feststellen.

Eine im Pkw des 40-Jährigen befindliche 39-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus dem Landkreis Diepholz stammend, musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Ihre Verletzungen wurden als lebensgefährlich eingestuft. Sie und der 34-jährige Mann, der leichte Verletzungen davontrug, wurden mit Rettungswagen in umliegende Kliniken gefahren. Der 25-jährige Mann, der im Landkreis Verden wohnhaft ist, blieb unverletzt.

An der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord wurde eine Sperrung der Richtungsfahrbahn Osnabrück eingerichtet werden. Zur Dokumentation und Rekonstruktion des Unfalls führten Beamte bis in die Morgenstunden ein aufwendiges Messverfahren durch. Die Sperrung der Richtungsfahrbahn Osnabrück, die durch die Autobahnmeisterei Wildeshausen übernommen wurde, hat aktuell noch Bestand. Mit einer Aufhebung der Sperrung wird gegen 11:30 Uhr gerechnet.

Neben Polizei waren ebenfalls zwei Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Wildeshausen, drei Rettungswagen, zwei notärztliche Einsatzfahrzeuge sowie drei Mitarbeitende der Psychosozialen Notfallversorgung im Einsatz. Sie kümmerten sich um die Verkehrsunfallbeteiligten sowie Ersthelfer.

Rückfragen bitte an:

Autobahnpolizei Ahlhorn
Telefon: 04435/93160
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 18.10.2025 – 12:41

    POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 18.10.2025

    Delmenhorst (ots) - Landkreis Oldenburg: Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer in Wildeshausen gestoppt Am Samstag, 18.10.2025, gegen 05:40 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Wildeshausen den Fahrzeugführer eines E-Scooters, welcher die Straße "Westertor" in Wildeshausen ohne eingeschaltetes Licht und in unsicherer Fahrweise befuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle des 20-Jährigen Wildeshausers ...

    mehr
  • 18.10.2025 – 12:25

    POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 18.10.2025

    Delmenhorst (ots) - Elsfleth. Einbruchsdiebstahl. Am 17.10.2025 von 11:30 Uhr bis 13:15 Uhr kam es in Elsfleth Dalsper zu einem Einbruch bei einer 86-jährigen Frau. Die Täter sind über ein Fenster eingedrungen und haben Schmuck und Geld im Wert von ca. 1000,00 Euro entwendet. Gegen Mittag hat die 86-Jährige einen Mann an der Straße Dalsper gesehen, welcher nervös auf und ab gegangen sei. Diesen beschreibt sie wie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren