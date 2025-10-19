Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 19.10.2025

Delmenhorst (ots)

Landkreis Wesermarsch: Wohnungseinbruchdiebstahl in Stadland

In der Zeit von Freitag, 17.10.2025, 07:30 Uhr, bis Samstag, 18.10.2025, 08:00 Uhr, verschafft sich bislang unbekannte Täterschaft Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße Hakendorferwurp in 26935 Stadland. Anschließend nahm sie Schmuck an sich und verließ den Tatort. Angaben zum entstandenen Schaden sind noch nicht möglich.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Nordenham unter der Telefonnummer 04731/2694-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell