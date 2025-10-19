Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 19.10.2025

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall in Brake mit alkoholisiertem Fahrzeugführer

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 02:50 Uhr, kam es auf der Landstraße 855 (Frieschenmoorer Straße) in der Gemeinde Ovelgönne zu einem Verkehrsunfall eines Pkw mit einem Straßenbaum. Eine Verkehrsteilnehmerin teilte der Polizei zunächst ein herrenloses, verunfalltes Fahrzeug mit, dessen Airbags ausgelöst waren. Von dem Fahrzeugführer fehlte zunächst jede Spur. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte der leicht verletzte Fahrzeugführer - offensichtlich unter Alkoholeinfluss stehend - an einer Kontaktadresse in der Gemeinde Ovelgönne angetroffen werden (Atemalkoholwert: 1,65 Promille). Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Randalierer am Bahnhof Brake

Am Samstag-Abend, den 18.10.2025, gegen 20:55 Uhr, randalierte ein 41-jähriger Mann aus Verden am Braker Bahnhof. Zuvor war der alkoholisierte Mann bereits in der Nordwestbahn von Bremen nach Nordenham aufgefallen, indem er Fahrgäste belästigte und Bier ausschüttete. Daraufhin musste der Mann in Brake den Zug verlassen und wurde der Polizei übergeben. Der anschließenden Identitätsfeststellung verweigerte sich der Mann und schlug in Richtung der Polizeibeamten. Bei der anschließenden Ingewahrsamnahme wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Gegen den Verursacher wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Die Nacht musste der Mann bei der Polizei verbringen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell