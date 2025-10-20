Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Eine Person bei Verkehrsunfall in Abbehausen leicht verletzt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Der Fahrer eines Radladers ist am Montag, 20. Oktober 2025, 11:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Abbehausen leicht verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 50-jährige Mann aus Butjadingen war zur Unfallzeit mit dem Radlader auf der Butjadinger Straße in Richtung Nordenham unterwegs. Ungefähr im Bereich des Ortseingangs von Abbehausen kam ihm ein roter Pkw entgegen, der auf seinen Fahrstreifen geriet. Der 50-Jährige wich nach rechts aus, kam mit dem Radlader im Graben zum Stehen und erlitt leichte Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Die Insassen des roten Pkws setzten ihre Fahrt fort und entfernten sich in Richtung Stollhamm. Wer weitere Hinweise zum verursachenden Auto oder dessen Insassen geben kann, wird gebeten, unter 04731/2694-0 Kontakt mit der Polizei in Nordenham aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell