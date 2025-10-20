PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Eine Person bei Verkehrsunfall in Abbehausen leicht verletzt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Der Fahrer eines Radladers ist am Montag, 20. Oktober 2025, 11:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Abbehausen leicht verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 50-jährige Mann aus Butjadingen war zur Unfallzeit mit dem Radlader auf der Butjadinger Straße in Richtung Nordenham unterwegs. Ungefähr im Bereich des Ortseingangs von Abbehausen kam ihm ein roter Pkw entgegen, der auf seinen Fahrstreifen geriet. Der 50-Jährige wich nach rechts aus, kam mit dem Radlader im Graben zum Stehen und erlitt leichte Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Die Insassen des roten Pkws setzten ihre Fahrt fort und entfernten sich in Richtung Stollhamm. Wer weitere Hinweise zum verursachenden Auto oder dessen Insassen geben kann, wird gebeten, unter 04731/2694-0 Kontakt mit der Polizei in Nordenham aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 09:10

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Zeugenaufruf

    Delmenhorst (ots) - Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Delmenhorst bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen. Bislang unbekannte Personen haben sich in der Zeit von Samstag, 18. Oktober 2025, 19:00 Uhr, bis Sonntag, 19. Oktober 2025, 08:00 Uhr, auf ein Grundstück in der Jadestraße begeben. Auf der von der Straße abgewandten Seite schlugen sie eine ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 08:25

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Harpstedt

    Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall im Ortskern von Harpstedt ist am Sonntag, 19. Oktober 2025, gegen 11:50 Uhr, hoher Sachschaden entstanden. Zur Unfallzeit war ein 58-jähriger Mann aus Harpstedt mit einem Kleinwagen auf der Straße "Amtsfreiheit" in Richtung Wildeshausen unterwegs. Im Bereich vom Redekerweg geriet er nach links in den Gegenverkehr und ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 16:51

    POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 19.10.2025

    Delmenhorst (ots) - Verkehrsunfall in Brake mit alkoholisiertem Fahrzeugführer In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 02:50 Uhr, kam es auf der Landstraße 855 (Frieschenmoorer Straße) in der Gemeinde Ovelgönne zu einem Verkehrsunfall eines Pkw mit einem Straßenbaum. Eine Verkehrsteilnehmerin teilte der Polizei zunächst ein herrenloses, verunfalltes Fahrzeug mit, dessen Airbags ausgelöst waren. Von dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren