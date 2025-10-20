Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Delmenhorst bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen.

Bislang unbekannte Personen haben sich in der Zeit von Samstag, 18. Oktober 2025, 19:00 Uhr, bis Sonntag, 19. Oktober 2025, 08:00 Uhr, auf ein Grundstück in der Jadestraße begeben. Auf der von der Straße abgewandten Seite schlugen sie eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Gebäude. Im Wohnhaus nahmen sie Bargeld, Kleidung und Schmuck an sich und verließen den Tatort.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen in der Jadestraße gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

