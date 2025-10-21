PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Zwei Autofahrer auf der Autobahn 1 im Landkreis Oldenburg unter dem Einfluss berauschender Mittel

Delmenhorst (ots)

Zwei Autofahrer schienen am Montag, 20.Oktober 2025, auf der Autobahn 1 im Landkreis Oldenburg unter dem Einfluss berauschender Mittel zu stehen.

Um 21:30 Uhr wurde zunächst ein 25-jähriger Mann aus Dänemark auf einem Parkplatz vor der Anschlussstelle Groß Ippener gestoppt. Er hatte an seinem zuvor in Nordrhein-Westfalen erworbenen Audi ausländische Kennzeichen angebracht, mit denen der Anschein einer ordnungsgemäßen Zulassung erweckt werden sollte. Faktisch war das Fahrzeug aber nicht zugelassen. Der 25-Jährige zeigte Anzeichen einer Beeinflussung durch berauschende Mittel und war mit 0,17 Promille in der Atemluft leicht alkoholisiert. Weitere Tests zeigten aber auch den möglichen Konsum von Kokain und Opiaten an.

Eine Stunde später wurde der Fahrer eines Opels auf dem Parkplatz Engelmannsbäke in der Gemeinde Großenkneten gestoppt. Der 30-jährige Bremer war zuvor ebenfalls auf der Autobahn 1 in Richtung Hamburg unterwegs. Auch er schien unter dem Einfluss berauschender Mittel zu stehen. Tests zeigten eine mögliche Beeinflussung durch Marihuana an. Der Bremer war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Gegen beide Männer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ihnen mussten Blutproben entnommen werden. Die Weiterfahrt war in beiden Fällen beendet.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

