Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zeugen nach möglicher räuberischer Erpressung in Wildeshausen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits Anfang Oktober 2025 soll es auf dem Marktplatz in Wildeshausen zu einer räuberischen Erpressung zum Nachteil eines geistig beeinträchtigen Mannes gekommen sein. Nun werden Passanten gesucht, die die Tat beobachtet haben sollen.

Der 35-jährige Wildeshauser suchte etwa eine Woche nach dem Vorfall in Begleitung einer Betreuerin die Polizei auf und gab an, dass er am Montag, 06. Oktober 2025, gegen 16:15 Uhr, Geld am Automaten am Gildeplatz abgehoben habe. Von hier sei er zum Markplatz gegangen, auf dem ihn drei männliche Personen bedrängt und zur Herausgabe des Geldes bedrängt haben sollen. Passanten seien auf die Situation aufmerksam geworden und hätten sich zum 35-Jährigen begeben. Daraufhin seien die drei Täter in unbekannte Richtung geflüchtet.

Wer sich an den Vorfall erinnern und nähere Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

