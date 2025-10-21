PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Zeugen nach Auffahrunfall auf der Autobahn 29 in Großenkneten gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach einem Auffahrunfall auf der Autobahn 29 in Großenkneten sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Dienstag, 21. Oktober 2025, gegen 10:40 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Mann aus Bottrop mit einem Kombi den linken Fahrstreifen der Autobahn 29 in Richtung Dreieck Ahlhorn. Zwischen den Anschlussstellen Großenkneten und Ahlhorn kollidierte er mit dem Heck eines Wohnmobils, das von einem 68-jährigen Mann aus Friesland gefahren wurde. Der 27-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro. Im Bereich der Unfallstelle war der linke Fahrstreifen bis 12:30 Uhr gesperrt.

Gegenüber der Polizei machten die beiden Männer voneinander abweichende Angaben zum Unfallhergang. Die Autobahnpolizei Ahlhorn sucht deshalb nach Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04435/9316-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

