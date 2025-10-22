Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden +++ Pkw durchbricht Zaun und kommt auf Grundstück zum Stillstand

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst hat ein junger Autofahrer am Dienstag, 21. Oktober 2025, 22:40 Uhr, einen Zaun durchbrochen und ist auf einem Privatgrundstück mit einem geparkten Fahrzeug kollidiert. Es entstanden hohe Schäden.

Der 19-jährige Delmenhorster war zur Unfallzeit mit einem SUV auf der Dwoberger Straße in Richtung Elmeloh unterwegs. Dabei wollte er einen vorausfahrenden 39-jährigen Delmenhorster überholen, der die Straße mit einem Linienbus befuhr. Das angekündigte Vorhaben des Busfahrers, nach links in den Töpferweg abzubiegen, erkannte der 19-Jährige zu spät und setzte zum Überholen an. Um einen Zusammenstoß mit dem Bus zu verhindern, wich der junge Delmenhorster nach links aus. Im Einmündungsbereich zum Töpferweg durchbrach er einen hölzernen Grundstückszaun und kollidierte anschließend mit dem geparkten VW eines 33-Jährigen Hausbewohners.

Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro. Der 19-Jährige und seine 17-jährige Beifahrerin aus Ganderkesee bleiben unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell