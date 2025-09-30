Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerer Verkehrsunfall in Versmold - Fahrradfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Dienstagmorgen (30.09., 10.05 Uhr) verunfallten zwei Fahrradfahrer in Versmold schwer.

Vorbehaltlich weiterer Ermittlungen ergab sich folgender Unfallhergang:

Eine 65-jährige Versmolderin befuhr mit ihrem E-Bike die Straße Brüggenkamp in Richtung Münsterstraße. Hinter ihr fuhr ein 37-jähriger Versmolder mit seinem Fahrrad. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zu einer Kollision zwischen dem Vorderrad des 37-Jährigen und dem hinteren Reifen der 65-Jährigen. Beide Personen stürzten zu Boden und zogen sich dabei schwere Verletzungen zu.

Mit einem Rettungswagen wurde die 65-Jährige in ein Krankenhaus gefahren. Der 37-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme konnte bei ihm Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden.

Die Ermittlungen vor Ort wurden durch ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Bielefeld unterstützt. Der Bereich rund um die Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

