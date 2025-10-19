PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl auf Rastplatz

BAB60 Gemarkung Bickendorf (ots)

Im Zeitraum vom 09.10.2025 00:00 Uhr bis 10.10.2025 05:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz Nimstal-West an der BAB60 an einem geparkten LKW zum Diebstahl einer Heckstoßstange inklusive Kennzeichen und Rücklichtern. Bei dem LKW handelt es sich um ein blaues Fahrzeug der Marke KRONE.

Zeug*innen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt machen können werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Bitburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg
Besuchen Sie uns auf "X": #BitBürgerpolizei

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

  • 18.10.2025 – 13:32

    POL-PDWIL: Nötigung im Straßenverkehr

    Prüm (ots) - Am 18.10.2025 ereignete sich gegen ca. 11:50 Uhr in Prüm in der Kalvarienbergstraße eine Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern. Der Fahrer eines VW wurde von dem Fahrer eines älteren blauen BMW Kombi in Höhe einer Verkehrsinsel durch linksseitiges Vorbeifahren im Bereich der Einmündung Umweg/Kalvarienbergstraße überholt und anschließend zum Anhalten genötigt. Anschließend stieg der ...

    mehr
  • 18.10.2025 – 13:16

    POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht durch LKW

    Gönnersdorf/Jünkerath (ots) - Am 14.10.2025 ereignete sich gegen ca. 04:40 Uhr zwischen den Ortslagen Jünkerath und Gönnersdorf auf der B421 eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei befuhr ein Fahrer eines PKW's die B421 aus Richtung Gönnersdorf kommend in Fahrtrichtung Jünkerath. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein Sattelzug mit weißer Zugmaschine der Marke Mercedes mit polnischer Zulassung und grauem Auflieger die ...

    mehr
