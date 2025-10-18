PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Nötigung im Straßenverkehr

Prüm (ots)

Am 18.10.2025 ereignete sich gegen ca. 11:50 Uhr in Prüm in der Kalvarienbergstraße eine Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern. Der Fahrer eines VW wurde von dem Fahrer eines älteren blauen BMW Kombi in Höhe einer Verkehrsinsel durch linksseitiges Vorbeifahren im Bereich der Einmündung Umweg/Kalvarienbergstraße überholt und anschließend zum Anhalten genötigt. Anschließend stieg der Fahrer des BMW's aus und begab sich zum Fahrer des VW's. Dieser entzog sich einer weiteren Konfrontation, indem er weiterfuhr. Dieser Auseinandersetzung war eine Verkehrssituation zwischen beiden Fahrzeugführern im Bereich der Einmündung vorausgegangen.

Zeugen des Sachverhaltes werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Tel.-Nr.: 06551/942-0
Fax-Nr.: 06551/942-50
E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de

