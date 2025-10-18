PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht durch LKW

Gönnersdorf/Jünkerath (ots)

Am 14.10.2025 ereignete sich gegen ca. 04:40 Uhr zwischen den Ortslagen Jünkerath und Gönnersdorf auf der B421 eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei befuhr ein Fahrer eines PKW's die B421 aus Richtung Gönnersdorf kommend in Fahrtrichtung Jünkerath. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein Sattelzug mit weißer Zugmaschine der Marke Mercedes mit polnischer Zulassung und grauem Auflieger die Straße in entgegengesetzter Richtung.

Hierbei geriet der LKW in den Gegenverkehr, sodass der PKW-Fahrer ausweichen musste und mit der Schutzplanke kollidierte. Anschließend entfernte sich der Fahrer des LKW's weiter in Richtung Gönnersdorf ohne für eine Schadensregulierung zur Verfügung zu stehen.

Zeugen des Sachverhaltes werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Tel.-Nr.: 06551/942-0
Fax-Nr: 06551/942-50
E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich

