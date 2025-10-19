PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brandstiftung von PKW in der Kirchstraße in Traben-Trarbach - Zeugen/-innen gesucht

Traben-Trarbach (ots)

In der Nacht vom 19.10.25 wurde gegen ca. 02:45 Uhr in der Kirchstraße in Traben-Trarbach von bislang unbekannten Tätern/-innen zwei unabhängig voneinander stehende PKW, in Brand gesetzt. Die Flammen des einen entzündeten PKW traten auf eine Hausfassade über und die des anderen auf ein FZG des DRK. Durch die Feuerwehr der VG Traben-Trarbach konnten die Brände schnell gelöscht werden, sodass weiterer Schaden abgewendet wurde. Die Ermittlungen aufgrund des Verdachts der Brandstiftung wurden von der Kriminalpolizei Wittlich übernommen und dauern an.

Die Polizeiinspektion Zell bedankt sich bei den Kräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes für die Unterstützung und den reibungslosen Ablauf am Einsatzort und bei den Zeugen/-innen, die Hinweise zu Tat und Täter/-innen gaben.

Weitere Hinweise können der Polizeiinspektion Zell unter der Telefonnummer 06542-98670 mitgeteilt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell
0654279867-0

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

