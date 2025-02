Polizei Gütersloh

POL-GT: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch zwei unbekannte Jugendliche

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Die Polizei Gütersloh führt derzeitig Ermittlungen zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Zwei bislang unbekannte Jugendliche haben am Dienstagabend (25.02., 19.10 Uhr) auf dem Lindenweg eine unbekannte Substanz versprüht, als eine 37-jährige Frau mit zwei siebenjährigen Mädchen auf Fahrrädern vorbeifuhr. In der Folge kollidierten die beiden Mädchen, ohne Sturz und ohne Verletzungen. Eines der beiden Mädchen erlitt eine leichte Augenreizung, konnte aber vom eingesetzten Rettungsdienst ohne Behandlung entlassen werden.

Die beiden Jugendlichen flüchteten zuvor zu Fuß über einen Fußballplatz in Richtung einer Kindertagesstätte am Eichenweg. Der Beschreibung nach waren die beiden Jugendlichen zwischen 15 - 18 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Einer trug einen hellblauen Kapuzenpullover, der andere war dunkel gekleidet.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Vorfall machen oder hat Hinweise auf die beiden beschriebenen Jugendlichen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell