POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Kontrollen auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Stuhr

Auf der Richtungsfahrbahn Hamburg der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Stuhr staut sich der Verkehr zurzeit täglich. Häufig müssen in diesem Zusammenhang Verkehrsunfälle registriert werden. Um diese Zahlen zu senken und die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer zu sensibilisieren, wurden am Dienstag, 21. Oktober 2025, Schwerpunktkontrollen auf diesem Bereich der Autobahn durchgeführt.

In der Zeit von 13:00 bis 19:30 Uhr wurden alleine zehn Autofahrer und ein Fahrer eines Sattelzugs festgestellt, die den Stau durch das Befahren des Seitenstreifens umgangen haben und die Anschlussstelle Brinkum dadurch schneller erreichen wollten. Gegen sie ist ein Bußgeldverfahren eingeleitet worden. Bei der Eröffnung des Verfahrens wurde deutlich darauf hingewiesen, dass die Nutzung des Seitenstreifens nicht ohne Grund verboten ist und erhebliche Unfallgefahren birgt.

Im selben Zeitraum wurden sieben Verfahren wegen der verbotswidrigen Nutzung von Smartphones eingeleitet. Wer während der Fahrt elektronische Geräte nutzt, ist abgelenkt und setzt in Bezug auf die Aufmerksamkeit die falschen Prioritäten. Die Folge sind häufig Verkehrsunfälle, deren Entstehung leicht zu verhindern gewesen wären.

Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und gerade schwere Verkehrsunfälle zu verhindern, werden weitere Schwerpunktkontrollen folgen.

