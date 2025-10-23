PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in einen Dönerimbiss in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach einem Einbruch in einen Dönerimbiss in Nordenham bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von Dienstag, 21. Oktober 2025, 22:00 Uhr, bis Mittwoch, 22. Oktober 2025, 10:00 Uhr, haben sich Unbekannte Zutritt zum Dönerimbiss in der Wernerstraße, Ecke Hafenstraße, verschafft, indem sie ein Fenster aufhebelten. Sie entwendeten einen geringen Bargeldbetrag und entfernten sich unerkannt vom Tatort.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen in der Nähe des Dönerladens gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04731/2694-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

