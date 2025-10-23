Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Frau durch ehemaligen Partner verletzt

Delmenhorst (ots)

Durch ihren ehemaligen Lebensgefährten ist am Mittwoch, 22. Oktober 2025, gegen 15:30 Uhr, eine Frau verletzt worden.

Die 38-jährige Frau aus Delmenhorst befand sich zu Besuch in der Wohnung ihres Expartners in der Breslauer Straße. Im Beisein der beiden gemeinsamen Kinder schlug und trat der 43-jährige Mann auf seine von ihm getrennt lebende, ehemalige Lebensgefährtin ein und fügte ihr unter anderem erhebliche Gesichtsverletzungen zu. Der 38-Jährigen gelang es, sich aus der bedrohlichen Situation zu befreien und begab sich zusammen mit den Kindern auf die Straße. Hier wurde ein Zeuge auf die schreienden Kinder und die blutende Frau aufmerksam. Er wählte den Notruf.

Die 38-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Entgegen des ärztlichen Rats verließ sie dieses nach der erfolgten Behandlung. Die beiden Kinder, drei und fünf Jahre alt, blieben äußerlich unverletzt.

Beamte der Polizei suchten zeitgleich den 43-Jährigen in seiner Wohnung auf. Er machte einen psychisch auffälligen Eindruck. Der Verdacht einer entsprechenden Erkrankung wurde durch Rücksprache mit Angehörigen untermauert. Aufgrund der von ihm ausgehenden Gefahr wurde der 43-Jährige ärztlich begutachtet und vorläufig in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell