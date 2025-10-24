PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Elslfeth-Nordermoor

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Nordermoor sind am Donnerstag, 23. Oktober 2025, gegen 13:30 Uhr, zwei Personen leicht verletzt worden.

Eine 73-jährige Frau aus Oldenburg war zur Unfallzeit auf der Straße Bardenfleth in Richtung Huntorf unterwegs. Kurz hinter der Einmündung zur Straße "Nordermoorer Hellmer" bog sie nach links auf eine Grundstückseinfahrt ab und übersah dabei einen 19-Jährigen aus Elsfleth, der die Landesstraße mit einem VW in Gegenrichtung befuhr.

Beide Personen erlitten leichte Verletzungen. Eine medizinische Behandlung vor Ort war aber nicht erforderlich. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro.

