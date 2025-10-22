Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall und Trunkenheitsfahrt

Gera (ots)

Gera. Am 21.10.2025 gegen 13:45 Uhr befuhr ein 68-Jähriger die Vogtlandstraße stadteinwärts. Hierbei kam er aus bislang ungeklärter Ursache in einem Kurvenbereich links von der Fahrbahn ab, wodurch ein Verkehrsschild und der Pkw des 68-Jährigen beschädigt wurden. Trotz der Beschädigungen setzte er seine Fahrt fort. Durch die Polizei konnte der Fahrer anschließend angetroffen werden. Im Rahmen einer durchgeführten Kontrolle wurde bekannt, dass dieser zum Zeitpunkt des Polizeieinsatzes alkoholisiert war. Ob der 68-Jährige bereits vor Fahrtantritt Alkohol konsumierte, kann noch nicht mit Sicherheit gesagt werden und ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. (SR)

