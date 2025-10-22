PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall und Trunkenheitsfahrt

Gera (ots)

Gera. Am 21.10.2025 gegen 13:45 Uhr befuhr ein 68-Jähriger die Vogtlandstraße stadteinwärts. Hierbei kam er aus bislang ungeklärter Ursache in einem Kurvenbereich links von der Fahrbahn ab, wodurch ein Verkehrsschild und der Pkw des 68-Jährigen beschädigt wurden. Trotz der Beschädigungen setzte er seine Fahrt fort. Durch die Polizei konnte der Fahrer anschließend angetroffen werden. Im Rahmen einer durchgeführten Kontrolle wurde bekannt, dass dieser zum Zeitpunkt des Polizeieinsatzes alkoholisiert war. Ob der 68-Jährige bereits vor Fahrtantritt Alkohol konsumierte, kann noch nicht mit Sicherheit gesagt werden und ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 07:23

    LPI-G: Fahrt nach Alkoholkonsum

    Greiz (ots) - Weida. Am 21.10.2025 gegen 22:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Landespolizeiinspektion Gera eine 55-jährige Pkw-Fahrerin. Hierbei wurde bekannt, dass diese unter dem Einfluss von Alkohol das Fahrzeug bewegte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (SR) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 09:01

    LPI-G: Diebstahl von Baustelle

    Greiz (ots) - Ronneburg OT Raitzhain. Im Zeitraum vom 17.10.2025, 13:00 Uhr bis 20.10.2025, 09:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter unbefugt Zugang zu einer Baustelle in der Raitzhainer Straße. Auf dieser entwendeten die Täter aus mehreren Containern Werkzeugteile, elektrische Geräte und Kraftstoff in einem geschätzten Gesamtwert im niedrigen fünfstelligen Bereich. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 08:51

    LPI-G: Sachbeschädigung durch Schmierereien

    Gera (ots) - Gera. Im Zeitraum vom 13.10.2025, 10:15 Uhr bis 20.10.2025, 15:45 Uhr beschmierte ein bislang unbekannter Täter eine Hausfassade eines Hauses in der Otto-Rothe-Straße mit rechtsradikalen Zeichen. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt. Der Sachschaden wird derzeit auf einen mittleren zweistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Derzeit liegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren