Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl von Baustelle

Greiz (ots)

Ronneburg OT Raitzhain. Im Zeitraum vom 17.10.2025, 13:00 Uhr bis 20.10.2025, 09:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter unbefugt Zugang zu einer Baustelle in der Raitzhainer Straße. Auf dieser entwendeten die Täter aus mehreren Containern Werkzeugteile, elektrische Geräte und Kraftstoff in einem geschätzten Gesamtwert im niedrigen fünfstelligen Bereich. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Derzeit liegen keine Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen vor, weshalb die Polizei Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, bittet, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 zu melden. (Bezugsnummer: 0270675/2025) (SR)

