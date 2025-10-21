LPI-G: Sachbeschädigung durch Brandlegung

Greiz (ots) - Greiz. Am 20.10.2025 gegen 13:00 Uhr betrat ein 38-Jähriger einen Supermarkt in der August-Bebel-Straße, obwohl dieser bereits aus der Vergangenheit ein Hausverbot ausgesprochen bekommen hatte. Anschließend entwendete dieser alkoholische Waren mit einem Wert im niedrigen zweistelligen Bereich. Der 38-Jährige wurde beim Passieren des Kassenbereiches von einem Ladendetektiv erwischt, sodass die Polizei gerufen wurde. Die Polizei hat ein entsprechendes ...

mehr