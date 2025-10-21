PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung durch Brandlegung

Gera (ots)

Gera. Am 20.10.2025 steckte ein bislang Unbekannter gegen 21:45 Uhr in der Bielitzstraße auf bislang unbekannte Weise mehrere Mülltonnen in Brand. Zwei Mülltonnen wurden stark beschädigt, sodass ein geschätzter Sachschaden im hohen dreistelligen Bereich. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem bittet die Polizei Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0273271/2025) (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

