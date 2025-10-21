PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: Diebstahl aus Supermarkt

Greiz (ots)

Greiz. Am 20.10.2025 gegen 13:00 Uhr betrat ein 38-Jähriger einen Supermarkt in der August-Bebel-Straße, obwohl dieser bereits aus der Vergangenheit ein Hausverbot ausgesprochen bekommen hatte. Anschließend entwendete dieser alkoholische Waren mit einem Wert im niedrigen zweistelligen Bereich. Der 38-Jährige wurde beim Passieren des Kassenbereiches von einem Ladendetektiv erwischt, sodass die Polizei gerufen wurde. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

