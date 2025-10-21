LPI-G: Autofahrt unter Drogeneinfluss
Greiz (ots)
Zeulenroda-Triebes. Am 20.10.2025 gegen 20:45 Uhr wurde ein 20-Jähriger einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde durch einen freiwilligen Drogenvortest festgestellt, dass der Pkw-Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis das Fahrzeug bewegte. Die Weiterfahrt wurde dem 20-Jährigen untersagt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (SR)
