Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Autofahrt unter Drogeneinfluss

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am 20.10.2025 gegen 20:45 Uhr wurde ein 20-Jähriger einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde durch einen freiwilligen Drogenvortest festgestellt, dass der Pkw-Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis das Fahrzeug bewegte. Die Weiterfahrt wurde dem 20-Jährigen untersagt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

