LPI-G: Autofahrt unter Drogeneinfluss

Gera (ots) - Gera. Am heutigen Morgen (20.10.2025) kamen Polizeibeamte der Landespolizeiinspektion Gera aufgrund eines Verkehrsunfalles in die Johannes-R.-Becher-Straße zum Einsatz. Dort kam es gegen 07:20 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw eines 69-Jährigen und einem 8-jährigen Jungen. Durch die Kollision wurde der Junge schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. ...

