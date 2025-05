Feuerwehr München

FW-M: Kran wird kurzerhand zum Rettungsmittel (Altstadt-Lehel)

Dienstag, 13. Mai 2025; 16.30 Uhr

Gewürzmühlstraße

Bei einem Sturz auf einer Baustelle hat sich ein Bauarbeiter am gestrigen Nachmittag verletzt. Die Feuerwehr nutzte vorhandene Möglichkeiten, um den Mann so schonend wie möglich zu retten.

Nachdem ein Bauarbeiter auf dem Dach einer Baustelle stürzte und sich schwer am Knie verletzte, wurde zunächst der Rettungsdienst in die Münchner Innenstadt alarmiert. Da sich die Unfallörtlichkeit als sehr unwegsam erwies, entschlossen sich die Rettungskräfte, ein Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) zur Tragehilfe nachzufordern. Nach einer kurzen Begutachtung der Situation durch den Gruppenführer des HLF war aber klar, dass Muskelkraft aufgrund der engen Platzverhältnisse nicht ausreichen würde. Ein Zugführer und die Drehleiter (DL) wurden hinzugezogen. Letztendlich wurde der Verletzte in die Schleifkorbtrage der DL gelegt und mit dem vorhandenen Kran der Baufirma vom Dach gerettet. Dabei kamen die Anschlagmittel des HLF und der DL zum Einsatz, die für einfache Rettungen aus Höhen und Tiefen ausgelegt sind. Der Kranfahrer leistete hier wertvolle Hilfe und brachte seinen Kollegen zügig und sicher auf Erdgleiche.

Nach etwa einer Stunde konnte der Patient mit dem Rettungswagen in eine Münchner Klinik gebracht werden.

