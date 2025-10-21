PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung durch Schmierereien

Gera (ots)

Gera. Im Zeitraum vom 13.10.2025, 10:15 Uhr bis 20.10.2025, 15:45 Uhr beschmierte ein bislang unbekannter Täter eine Hausfassade eines Hauses in der Otto-Rothe-Straße mit rechtsradikalen Zeichen. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt. Der Sachschaden wird derzeit auf einen mittleren zweistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Derzeit liegen keine Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen vor, weshalb die Polizei Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, bittet, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0273136/2025) (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 08:50

    LPI-G: Flugzeug durch Laser geblendet

    Altenburg (ots) - Nobitz. Am 20.10.2025 gegen 21:30 Uhr meldete ein Tower des Flugplatzes in Altenburg-Nobitz, dass eine Besatzung eines Flugzeuges aus der Ortslage Ehrenberg durch einen Laserpointer geblendet wurde. In der Folge schaltete der Pilot die eigene Beleuchtung aus, sodass das Luftfahrzeug für den Unbekannten nicht mehr so gut sichtbar war. Der grüne Lichtstrahl war weiterhin ersichtlich. Allerdings traf er ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 08:45

    LPI-G: Sachbeschädigung durch Brandlegung

    Gera (ots) - Gera. Am 20.10.2025 steckte ein bislang Unbekannter gegen 21:45 Uhr in der Bielitzstraße auf bislang unbekannte Weise mehrere Mülltonnen in Brand. Zwei Mülltonnen wurden stark beschädigt, sodass ein geschätzter Sachschaden im hohen dreistelligen Bereich. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem bittet die Polizei Zeugen, ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 08:40

    LPI-G: Diebstahl aus Supermarkt

    Greiz (ots) - Greiz. Am 20.10.2025 gegen 13:00 Uhr betrat ein 38-Jähriger einen Supermarkt in der August-Bebel-Straße, obwohl dieser bereits aus der Vergangenheit ein Hausverbot ausgesprochen bekommen hatte. Anschließend entwendete dieser alkoholische Waren mit einem Wert im niedrigen zweistelligen Bereich. Der 38-Jährige wurde beim Passieren des Kassenbereiches von einem Ladendetektiv erwischt, sodass die Polizei gerufen wurde. Die Polizei hat ein entsprechendes ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren