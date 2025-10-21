LPI-G: Sachbeschädigung durch Schmierereien
Gera (ots)
Gera. Im Zeitraum vom 13.10.2025, 10:15 Uhr bis 20.10.2025, 15:45 Uhr beschmierte ein bislang unbekannter Täter eine Hausfassade eines Hauses in der Otto-Rothe-Straße mit rechtsradikalen Zeichen. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt. Der Sachschaden wird derzeit auf einen mittleren zweistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Derzeit liegen keine Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen vor, weshalb die Polizei Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, bittet, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0273136/2025) (SR)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell