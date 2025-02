Polizei Hagen

POL-HA: Minderjähriger Ladendieb weigert sich, Angaben zu seinen Personalien zu machen

Hagen-Mitte (ots)

Am Donnerstag (20.02.2025) beging ein 14-Jähriger in der Elberfelder Straße einen räuberischen Diebstahl. Der Jugendliche entwendete in einem Geschäft unterschiedliche Lebensmittel. Eine Mitarbeiterin konnte beobachten, dass der Hagener sich in der hinteren Ecke des Ladens auffällig verhielt. Er verstaute dann Ware in seinem Rucksack. Als die Mitarbeiterin den Minderjährigen vor dem Kassenbereich auf den Diebstahl ansprach, ließ er den Rucksack in dem Laden stehen und rannte in Richtung Ausgang. Dabei habe der 14-Jährige die Frau angerempelt, um das Geschäft verlassen zu können. Der Mitarbeiterin gelang es trotzdem, den jungen Ladendieb festzuhalten und die Polizei zu verständigen. Nach Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung weigerte sich der 14-Jährige Angaben zu seinen Personalien zu machen. Er musste die Beamten deshalb zur Feststellung seiner Identität mit zur Wache begleiten. Dabei versuchte er sich immer wieder vergeblich aus den Griffen der Einsatzkräfte zu lösen. Er erhielt eine Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls und wurde später seinen Erziehungsberechtigten übergeben. (arn)

