Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Flugzeug durch Laser geblendet

Altenburg (ots)

Nobitz. Am 20.10.2025 gegen 21:30 Uhr meldete ein Tower des Flugplatzes in Altenburg-Nobitz, dass eine Besatzung eines Flugzeuges aus der Ortslage Ehrenberg durch einen Laserpointer geblendet wurde. In der Folge schaltete der Pilot die eigene Beleuchtung aus, sodass das Luftfahrzeug für den Unbekannten nicht mehr so gut sichtbar war. Der grüne Lichtstrahl war weiterhin ersichtlich. Allerdings traf er die Besatzung nicht mehr, sodass glücklicherweise der Flug unbeschadet fortgesetzt werden konnte. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr eingeleitet. An dieser Stelle warnt die Polizei eindringlich vor solchen Manövern. Bereits der Lichtstrahl eines Laserpointers kann einen Piloten im Luftverkehr stark blenden, was in diesem Zusammenhang das Leben vieler Menschen gefährdet. (SR)

