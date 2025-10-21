PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Flugzeug durch Laser geblendet

Altenburg (ots)

Nobitz. Am 20.10.2025 gegen 21:30 Uhr meldete ein Tower des Flugplatzes in Altenburg-Nobitz, dass eine Besatzung eines Flugzeuges aus der Ortslage Ehrenberg durch einen Laserpointer geblendet wurde. In der Folge schaltete der Pilot die eigene Beleuchtung aus, sodass das Luftfahrzeug für den Unbekannten nicht mehr so gut sichtbar war. Der grüne Lichtstrahl war weiterhin ersichtlich. Allerdings traf er die Besatzung nicht mehr, sodass glücklicherweise der Flug unbeschadet fortgesetzt werden konnte. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr eingeleitet. An dieser Stelle warnt die Polizei eindringlich vor solchen Manövern. Bereits der Lichtstrahl eines Laserpointers kann einen Piloten im Luftverkehr stark blenden, was in diesem Zusammenhang das Leben vieler Menschen gefährdet. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

  • 21.10.2025 – 08:45

    LPI-G: Sachbeschädigung durch Brandlegung

    Gera (ots) - Gera. Am 20.10.2025 steckte ein bislang Unbekannter gegen 21:45 Uhr in der Bielitzstraße auf bislang unbekannte Weise mehrere Mülltonnen in Brand. Zwei Mülltonnen wurden stark beschädigt, sodass ein geschätzter Sachschaden im hohen dreistelligen Bereich. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem bittet die Polizei Zeugen, ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 08:40

    LPI-G: Diebstahl aus Supermarkt

    Greiz (ots) - Greiz. Am 20.10.2025 gegen 13:00 Uhr betrat ein 38-Jähriger einen Supermarkt in der August-Bebel-Straße, obwohl dieser bereits aus der Vergangenheit ein Hausverbot ausgesprochen bekommen hatte. Anschließend entwendete dieser alkoholische Waren mit einem Wert im niedrigen zweistelligen Bereich. Der 38-Jährige wurde beim Passieren des Kassenbereiches von einem Ladendetektiv erwischt, sodass die Polizei gerufen wurde. Die Polizei hat ein entsprechendes ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 08:37

    LPI-G: Autofahrt unter Drogeneinfluss

    Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am 20.10.2025 gegen 20:45 Uhr wurde ein 20-Jähriger einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde durch einen freiwilligen Drogenvortest festgestellt, dass der Pkw-Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis das Fahrzeug bewegte. Die Weiterfahrt wurde dem 20-Jährigen untersagt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (SR) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
