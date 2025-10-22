LPI-G: Fahrt nach Alkoholkonsum
Greiz (ots)
Weida. Am 21.10.2025 gegen 22:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Landespolizeiinspektion Gera eine 55-jährige Pkw-Fahrerin. Hierbei wurde bekannt, dass diese unter dem Einfluss von Alkohol das Fahrzeug bewegte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (SR)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell