POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Wildeshausen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen ist am Donnerstag, 23. Oktober 2025, gegen 18:00 Uhr, ein Radfahrer leicht verletzt worden.

Zur Unfallzeit wollte ein 45-jähriger Mann aus Wildeshausen mit einem BMW von einem Grundstück in die Harpstedter Straße einfahren. In Höhe der Straße "Am alten Sportplatz" übersah er einen 35-jährigen Wildeshauser, der den Radweg mit einem Pedelec befuhr.

Der Radfahrer kollidierte mit der linken Seite des Autos und kam dadurch zu Fall. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren.

