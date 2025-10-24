Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in das Rathaus der Stadt Nordenham +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Nach einem Einbruch in das Rathaus der Stadt Nordenham bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen.

Die Einbrecher haben am Freitag, 24. Oktober 2025, in der Zeit von 02:45 bis 05:30 Uhr, das am Gebäude angebrachte Baugerüst genutzt, um ins Obergeschoss zu gelangen und hier ein Fenster zu öffnen. Im Rathaus traten oder brachen sie bei der Suche nach Wertgegenständen mehrere Türen auf, erlangten nach bisherigem Stand aber kein Diebesgut. Alleine durch das rabiate Vorgehen dürften aber Schäden in Höhe von ungefähr 2.000 Euro entstanden sein.

Wer Angaben zu verdächtigen Personen machen kann, wird gebeten, sich unter 04731/2694-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

