POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Wildeshausen: Einbruch in Wohnhaus

Im Zeitraum vom 24.10.25, 03:00 Uhr und 25.10.2025, 17:20 Uhr kam es in der Johannes-Keppler-Straße in Wildeshausen zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Während der Abwesenheit der Bewohner verschafften sich bislang unbekannte Täter nach Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu dem Wohnhaus. Das Wohnhaus wurde nach Wertgegenständen durchsucht, ein Wertgelass wurde aufgebrochen. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Wildeshausen unter Tel: 04431-9410 entgegen.

