PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Wildeshausen: Einbruch in Wohnhaus

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum vom 24.10.25, 03:00 Uhr und 25.10.2025, 17:20 Uhr kam es in der Johannes-Keppler-Straße in Wildeshausen zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Während der Abwesenheit der Bewohner verschafften sich bislang unbekannte Täter nach Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu dem Wohnhaus. Das Wohnhaus wurde nach Wertgegenständen durchsucht, ein Wertgelass wurde aufgebrochen. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Wildeshausen unter Tel: 04431-9410 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 26.10.2025 – 09:50

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Harpstedt-Prinzhöfte: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

    Delmenhorst (ots) - Bereits am 22.10.2025 gegen 10:10 Uhr kam es auf der Henstedter Straße in Prinzhöfte zu einem Verkehrsunfall, bei dem ca. 10.000 Euro Sachschaden entstand. Ein 34jähriger Mann war mit einer Unimog Zugmaschine samt angehängtem Tankanhänger auf der Henstedter Straße in Richtung Klein Henstedt unterwegs. Nach Angaben des 34jährigen sei ein ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 11:55

    POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in das Rathaus der Stadt Nordenham +++ Zeugenaufruf

    Delmenhorst (ots) - Nach einem Einbruch in das Rathaus der Stadt Nordenham bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen. Die Einbrecher haben am Freitag, 24. Oktober 2025, in der Zeit von 02:45 bis 05:30 Uhr, das am Gebäude angebrachte Baugerüst genutzt, um ins Obergeschoss zu gelangen und hier ein Fenster zu öffnen. Im Rathaus traten oder brachen sie bei der Suche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren