POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Neuer Leiter der Polizeistation Großenkneten

Die Polizeistation Großenkneten bekommt einen neuen Leiter: Holger Siemer übernimmt ab dem 01. November 2025 die Leitung der Dienststelle. Für die Mitarbeitenden und die Bürgerinnen und Bürger ist er kein Unbekannter - der Polizeihauptkommissar ist bereits seit 2006 Teil des Teams und lebt mit seiner Familie in der Gemeinde.

Der gelernte Zimmermann ist 1993 in den Polizeidienst des Landes Niedersachsen eingetreten. Nach der Ausbildung versah er seinen Dienst zunächst in der Bereitschaftspolizei. Seit 2005 ist der vierfache Familienvater im Landkreis Oldenburg tätig. Erfahrungen sammelte er aber nicht nur auf den Straßen Niedersachsens. Insgesamt viermal nahm er als Polizeibeamter auch an Einsätzen im europäischen Ausland teil.

"Die Polizeistation Großenkneten ist für die Sicherheit im Landkreis Oldenburg von zentraler Bedeutung" sagt Polizeioberrat Nils Wiebusch, Leiter des Polizeikommissariats Wildeshausen. "Umso mehr freue ich mich, dass wir mit Holger Siemer einen Leiter gewinnen konnten, der für Erfahrung und Verlässlichkeit steht und zugleich durch seine enge Verbundenheit mit der Region ein besonderes Gespür für die Belange der Menschen mitbringt. Ich bin überzeugt, dass er die richtigen Schwerpunkte setzen und stets ein offenes Ohr für die Anliegen vor Ort haben wird."

Holger Siemer war bereits seit sieben Jahren als stellvertretender Leiter der Dienststelle tätig und tritt nun offiziell die Nachfolge von Frank Köhne an, der in den Ruhestand verabschiedet worden ist.

