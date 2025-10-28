Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zwei Personen bei Unfall verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst wurden am Montag, 28. Oktober 2025, 18:20 Uhr, zwei Personen leicht verletzt.

Zur Unfallzeit war eine 26-jährige Delmenhorsterin mit einem Skoda auf der Adelheider Straße in Richtung Groß Ippener unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Yorckstraße missachtete sie die Vorfahrt eines 21-Jährigen Delmenhorsters, der die Adelheider Straße mit einem Motorrad in Gegenrichtung befuhr.

Das Motorrad prallte gegen den Skoda, wodurch der 21-Jährige und eine 23-jährige Sozia zu Fall kamen. Beide mussten mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstanden Schäden von etwa 5.500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell