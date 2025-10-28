PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrerin bei Unfall verletzt +++ Führerschein des Verursachers beschlagnahmt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst ist am Montag, 27. Oktober 2025, gegen 14:45 Uhr, eine Radfahrerin verletzt worden. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, konnte im Rahmen der Fahndung aber angetroffen werden. Gegen ihn ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Zur Unfallzeit befuhr eine 54-jährige Frau aus Ganderkesee mit einem Pedelec den Radweg der Wildeshauser Straße in Richtung Schlutter. In derselben Richtung war ein 27-jähriger Bremer mit einem Kleintransporter unterwegs, der beim Abbiegen auf das Gelände einer Tankstelle die Vorfahrt der Frau missachtete. Sie kollidierte mit dem abbiegenden Transporter, stürzte und erlitt unter anderem eine Platzwunde am Kopf. Der 27-Jährige stieg kurz aus, kümmerte sich aber nicht um die verletzte Frau und setzte die Fahrt mit dem Transporter fort.

Die 54-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Unfallverursacher wurde im Rahmen der Fahndung angetroffen. Gegen ihn wird wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete ein Richter die Beschlagnahme des Führerscheins an.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

