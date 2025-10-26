Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Ölspur nach Verkehrsunfall

Breckerfeld (ots)

Zu einem Einsatz nach einem Verkehrsunfall wurde der Löschzug Breckerfeld in der Nacht zu heute um 03:13 Uhr alarmiert. Im Bereich der Ampelanlage an der Sparkasse war es zu einer erheblichen Verunreinigung durch Öl gekommen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Polizei bereits vor Ort. Das verursachende Fahrzeug sowie der oder die Fahrerin waren zu diesem Zeitpunkt flüchtig.

Nach ersten Zeugenaussagen hatte ein PKW an der Einsatzstelle zwei Pfosten auf dem Gehweg umgefahren. Durch den Aufprall wurde offensichtlich die Ölwanne des Fahrzeugs massiv beschädigt, was zu einem starken Austritt von Betriebsmitteln auf die Fahrbahn führte. Berichten zufolge wendete der PKW anschließend auf dem Gehweg, verteilte das Öl dort ebenfalls und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Maßnahmen der Feuerwehr konzentrierten sich zunächst auf die Sicherung der Gefahrenstelle. Der Gehweg wurde mit Bindemittel abgestreut, um eine akute Rutschgefahr zu beseitigen. Aufgrund des Ausmaßes der Verunreinigung auf der Fahrbahn forderten die Einsatzkräfte Unterstützung durch eine spezialisierte Fachfirma zur Fahrbahnreinigung an.

Um 09:30 Uhr erfolgte eine erneute Alarmierung für den Löschzug. Durch den einsetzenden Regen hatte sich weiteres, zuvor unbemerktes Öl auf dem Gehweg gelöst und weiter verteilt. Die Einsatzkräfte rückten erneut aus, um die betroffenen Flächen nachzustreuen und die Gefahr zu bannen.

Dieser zweite Einsatz konnte nach etwa 100 Minuten beendet werden.

