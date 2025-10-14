Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Verkehrsunfall

Breckerfeld (ots)

Datum: 14.10.2025/ Uhrzeit: 15:15 Uhr/ Dauer: ca. 120 Minuten/ Einsatzstelle: Kettelbachstraße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Löschgruppe Delle/ Löschgruppe Zurstraße/ Rettungswagen (RTW)/ Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF)/ Polizei/ Bericht (cs): Die Freiwillige Feuerwehr der Hansestadt Breckerfeld wurde am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Ein PKW war von der Straße abgekommen und stand am Straßenrand zwischen den Bäumen. Beim Eintreffen der Feuerwehr befand sich schon keine Person mehr im Fahrzeug. Die ehrenamtlichen Kräfte übernahmen die Betreuung der verunfallten Person bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Nachrückende Kräfte übernahmen das Abklemmen der Batterie und entfernten einen Baum, der auf die Straße gefallen war. Weitere Kräfte, die nachkamen wurden nicht benötigt und konnten wieder einrücken. Nach dem Reinigen der Straße wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Der Einsatz endete nach rund zwei Stunden mit der Rückkehr in die Gerätehäuser. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell