Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Verkehrsunfall

Breckerfeld (ots)

Datum:		14.10.2025/
Uhrzeit:	15:15 Uhr/
Dauer:		ca. 120 Minuten/
Einsatzstelle:	Kettelbachstraße/
Einheiten:	Löschzug Breckerfeld/ Löschgruppe Delle/ Löschgruppe 
Zurstraße/ Rettungswagen (RTW)/ Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF)/ 
Polizei/ 

Bericht (cs): Die Freiwillige Feuerwehr der Hansestadt Breckerfeld 
wurde am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Ein 
PKW war von der Straße abgekommen und stand am Straßenrand zwischen 
den Bäumen. Beim Eintreffen der Feuerwehr befand sich schon keine 
Person mehr im Fahrzeug. Die ehrenamtlichen Kräfte übernahmen die 
Betreuung der verunfallten Person bis zum Eintreffen des 
Rettungsdienstes. Nachrückende Kräfte übernahmen das Abklemmen der 
Batterie und entfernten einen Baum, der auf die Straße gefallen war. 
Weitere Kräfte, die nachkamen wurden nicht benötigt und konnten 
wieder einrücken. Nach dem Reinigen der Straße wurde die 
Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Der Einsatz endete nach rund 
zwei Stunden mit der Rückkehr in die Gerätehäuser.

*** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf 
unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die 
Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede 
weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer 
schriftlichen Genehmigung. ***

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Pressesprecherin
Claudia Schilling
Telefon: 0170 8542075
E-Mail: claudia.schilling@feuerwehr-breckerfeld.de
https://feuerwehr-breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell

