Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Alleinunfall durch PKW

Breckerfeld (ots)

Datum:		22.09.2025/
Uhrzeit:	20:51 Uhr/
Dauer:		1 Stunde 34 Minuten/
Einsatzstelle:	Deller Straße/ 
Einheiten:	Löschgruppe Delle/ Polizei/ RTW/

Bericht (lb): Am Montagabend, um 20.51 Uhr, wurde die Löschgruppe 
Delle der Freiwilligen Feuerwehr Breckerfeld in die Deller Straße zu 
einem Verkehrsunfall alarmiert.
Ein PKW war von der Fahrbahn abgekommen, hatte ein Mäuerchen 
getroffen und war dann nach einigen Metern zum Stehen gekommen. Durch
den Aufprall liefen Betriebsstoffe aus dem Fahrzeug.
Die vier Fahrzeuginsassen konnten sich selbstständig befreien und 
wurden durch den Rettungsdienst betreut. 
Die Feuerwehr sperrte die Straße ab. Sie streuten die ausgelaufenen 
Betriebsstoffe mit Bindemittel ab, stellten den Brandschutz sicher 
und klemmten die Batterie des verunfallten Wagens ab.
Die Polizei übernahm die Aufnahme des Unfalls. 
Die vier Fahrzeuginsassen wurden alle in verschiedene Krankenhäuser 
transportiert. Das verunfallte Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und
musste abgeschleppt werden. Nachdem der PKW durch ein 
Abschleppunternehmen abtransportiert wurde, kümmerte sich die 
Feuerwehr um die Reinigung der Fahrbahn von dem Bindemittel. Im 
Anschluss konnte die Sperrung der Deller Straße wieder aufgehoben 
werden.
Der Einsatz endete mit der Ankunft im Deller Gerätehaus, um 22:25 
Uhr.

***Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf 
unter der Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die 
Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede 
weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer 
schriftlichen Genehmigung.***

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Pressestelle
Lisa Burmeister
Telefon: 0151-63498982
E-Mail: lisa.burmeister@feuerwehr-breckerfeld.de
https://feuerwehr-breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell

