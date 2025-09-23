FW-EN: Alleinunfall durch PKW

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

Datum: 22.09.2025/ Uhrzeit: 20:51 Uhr/ Dauer: 1 Stunde 34 Minuten/ Einsatzstelle: Deller Straße/ Einheiten: Löschgruppe Delle/ Polizei/ RTW/ Bericht (lb): Am Montagabend, um 20.51 Uhr, wurde die Löschgruppe Delle der Freiwilligen Feuerwehr Breckerfeld in die Deller Straße zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Ein PKW war von der Fahrbahn abgekommen, hatte ein Mäuerchen getroffen und war dann nach einigen Metern zum Stehen gekommen. Durch den Aufprall liefen Betriebsstoffe aus dem Fahrzeug. Die vier Fahrzeuginsassen konnten sich selbstständig befreien und wurden durch den Rettungsdienst betreut. Die Feuerwehr sperrte die Straße ab. Sie streuten die ausgelaufenen Betriebsstoffe mit Bindemittel ab, stellten den Brandschutz sicher und klemmten die Batterie des verunfallten Wagens ab. Die Polizei übernahm die Aufnahme des Unfalls. Die vier Fahrzeuginsassen wurden alle in verschiedene Krankenhäuser transportiert. Das verunfallte Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nachdem der PKW durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert wurde, kümmerte sich die Feuerwehr um die Reinigung der Fahrbahn von dem Bindemittel. Im Anschluss konnte die Sperrung der Deller Straße wieder aufgehoben werden. Der Einsatz endete mit der Ankunft im Deller Gerätehaus, um 22:25 Uhr. ***Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter der Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.***

