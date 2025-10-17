Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Pkw Mercedes-Benz AMG G-Klasse von Gelände eines Autohauses gestohlen ++ Geldbörse aus Umhängetasche erbeutet -> "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!" ++

Lüneburg (ots)

Presse - 17.10.2025 ++

Lüneburg

Bardowick - Pkw Mercedes-Benz AMG G-Klasse von Gelände eines Autohauses gestohlen

Einen hochwertigen Pkw Mercedes-Benz AMG - G-Klasse, Farbe grau, stahlen Unbekannte in der Nacht zum 17.10.25 vom Verkaufsgelände eines Autohauses in der Hamburger Landstraße. Es entstand ein Schaden von mehr als 100.000 Euro. Die Polizei hat das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Streit unter Jugendlichen

Zu einer Auseinandersetzung unter Jugendlichen/Heranwachsenden kam es in den späten Abendstunden des 16.10.25 im Bereich des Gehwegs in der Wilhelm-Leuschner-Straße. Ein 16-Jährige sowie ein 20-Jährigen hatten sich gegen 22:45 Uhr aufgrund vorangegangener Streitigkeiten zu einem klärenden Gespräch getroffen. Als der 16-Jährige ein Pfefferspray zückte, entriss der 20-Jährige bzw. weitere Jugendliche dem Jugendlichen das Pfefferspray und warfen dieses in ein Gebüsch. In der Folge wurde auf den 16-Jährigen eingeschlagen, so dass er leichte Verletzungen erlitt. Die alarmierte Polizei konnte die Personalien der Beteiligten feststellen und ermittelt.

Scharnebeck - Kupferrohre demontiert

Insgesamt neun Kupferfallrohre demontierten Unbekannte im Zeitraum vom 14. Auf den 15.10.25 von einem Gebäude Marktplatz. Es entstand ein Schaden von gut 3.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-90059-0, entgegen.

Bleckede - Geldbörse aus Umhängetasche erbeutet

Die Geldbörse einer 85-Jährigen erbeutete ein Unbekannter in den Mittagsstunden des 16.10.25 in einem Discounter in der Industriestraße. Dabei konnte der Dieb gegen 11:00 Uhr unbemerkt die Börse aus der Umhängetasche greifen. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-95117-0, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!"

Neetze - Porsche-Fahrer kommt nach Verlassen des Kreisverkehrs ins Schleudern - 60.000 Euro Sachschaden

Unverletzt bleib ein 35 Jahre alter Fahrer eines Pkw Porsche Caymann in den Nachmittagsstunden des 16.10.25 bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 221. Der Porsche-Fahrer war gegen 14:30 Uhr nach dem Verlassen des Kreisverkehrs ins Schleudern gekommen und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Es entstand ein Sachschaden von gut 60.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Geldbörse aus Handtasche erbeutet

Die Geldbörse einer 71-Jährigen erbeutete ein Unbekannter in den Mittagsstunden des 16.10.25 in einem Discounter in der Dannenberger Straße. Dabei konnte der Dieb gegen 13:15 Uhr unbemerkt die Börse aus dem Rucksack greifen. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!"

Uelzen

Ebstorf - Brand in Keller eines Pflegeheims - Bewohner durch Einsatzkräfte evakuiert - Baummaterial angezündet - geringer Sachschaden - Polizei ermittelt

Zu einem Brand im Keller eines Senioren- und Pflegeheims in der Tatendorfer Straße kam es in den Abendstunden des 16.10.25. Gegen 21:00 Uhr hatte ein Brandmelder Alarm geschlagen, da dort gelagerte Baumaterialien in Brand geraten waren. Mitarbeiter konnten ein Ausbreiten des Feuers mit einem Feuerlöscher verhindern. Parallel waren mehrere Dutzend Einsatzkräfte verschiedener Ortsfeuerwehren vor Ort und evakuierten mehr als 60 BewohnerInnen. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von gut 3.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung.

Uelzen - in Außenbereich von Baumarkt eingedrungen - beim Diebstahl gestört

Vermutlich mehrere unbekannte Täter drangen in den späten Abendstunden des 16.10.25 auf das Außengelände eines Baumarktes in der Hambrocker Straße ein. Die Täter hatten gegen 23:00 Uhr einen Zaun überklettern können. In der Folge warfen die Unbekannten mehrere Gegenstände (u.a. Arbeitsmaschinen und Sanitärbedarf) über den Zaun, wurde jedoch durch Passanten ertappt und an der weiteren Tatausführung gehindert. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - von Stein an Hinterkopf getroffen - Prellung erlitten

Eine Prellung sowie Kopfschmerzen erlitt ein 28 Jahre alter Uelzener in den Abendstunden des 14.10.25 in der Greyerstraße. Der junge Mann war gegen 20:30 Uhr vom Marktcenter in Richtung Theater unterwegs und hatte nach eigenen Angaben in Höhe HanseWash von einem Unbekannten einen Stein an den Kopf bekommen. Parallel sollen noch weitere Steine in die Richtung des Mannes geworfen worden sein. Er konnte mehrere männliche sowie eine weibliche Person wahrnehmen. Nach einem Besuch beim Arzt wandet sich der Mann erst am 16.10. an die Polizei. Diese ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Ladendieb nimmt Schuhe mit

Ein Paar Schuhe versuchte ein 51-Jähriger in den Nachmittagsstunden des 16.10.25 aus einem Einzelhandelsgeschäft in der Bahnhofstraße mitgehenzulassen. Mitarbeiter ertappten den Mann gegen 16:00 Uhr beim Diebstahl. Die Polizei ermittelt.

Bienenbüttel - Geldbörse aus Rucksack erbeutet

Die Geldbörse einer 67-Jährigen erbeutete ein Unbekannter in den Mittagsstunden des 16.10.25 in einem Discounter Rübenbaum. Dabei konnte der Dieb gegen 12:00 Uhr unbemerkt die Börse aus dem Rucksack greifen. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Bienenbüttel, Tel. 05823-95400-0, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!"

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell